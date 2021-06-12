تحذيرات مهمة لطلاب «تجارة الإسكندرية» بالتزامن مع بدء الامتحانات

بدأت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم، امتحانات نهاية العام الجامعي 2020/ 2021، أو ما تعرف أيضًا بمسمى امتحانات الترم الثاني للعام الجامعى 2020/ 2021.

من جهته، تفقد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، برفقة الدكتور أيمن شتيوي، وكيل شؤون التعليم والطلاب والدكتور علاء الدين الغرباوي، وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من لجان الامتحان للاطمئنان على سير الامتحانات.

إجراءات احترازية صارمة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ«تجارة الإسكندرية»

وأكد عميد الكلية، خلال جولته، ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية خلال فترة الامتحانات.

تعقيم لجان امتحانات الترم الثاني لـ«تجارة الإسكندرية» 4 مرات في اليوم

كما تابع إجراءات السلامة بداية من دخول الطلاب من بوابات مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية يتم قياس درجة حرارة الطلاب، والتأكيد على ارتداء الكمامة ثم متابعتهم حتى الوصول إلى لجان الامتحانات، مع التشديد على التباعد بين الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، والتأكد من ارتداء جميع رؤساء الكنترولات وأعضاء الكنترول والملاحظين والعاملين بالكلية الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية، وتأكيد أن جميع اللجان يتم تطهيرها قبل كل لجنة 4 مرات في اليوم، وأن هناك انتظام في عملية سير الامتحانات بداية من طبع الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب لآداء الامتحانات.

5 تحذيرات لطلاب «تجارة الإسكندرية» خلال امتحانات الترم الثاني

وتبع تلك الإجراءات الاحترازية، وجود 5 تحذيرات لطلاب جامعة الإسكندرية خلال امتحانات «الترم الثاني»، حيث أن الخلل بتنفيذ تلك التعليمات سيؤدي إلى تحويل الطالب إلى التحقيق وجاءت كالتالي:

- عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجنة.

- تواجد الموبايل مع الطالب داخل اللجنة حتى ولو كان مغلقا أو موجود ضمن متعلقاته الشخصية ولم يتم استخدامه.

- القيام بأي تصرفات تعد إخلالًا بنظام الامتحان أو عدم تنفيذ تعليمات رئيس اللجنة مثل تغيير مكان جلوس الطالب أو رفض تسليم كراسة الإجابة.

- وجود أي مواد علمية مرتبطة بالمادة حتى ولو لم يستفد منها.

- ثبات أي حالة غش بأي طريقة ممكنة.