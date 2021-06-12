«الأرصاد» تكشف حقيقة وصول «رياح البوارح» مصر: تؤدي لانعدام الرؤية

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك نشاط لرياح البوارح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق السعودية والكويت، حيث تنخفض الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر، وقد تنعدم في الأماكن المكشوفة.

وأوضحت الهيئة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، تفسير رياح البوارح، مشيرة إلى أنّها رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، تثير الغبار والأتربة، وتصل سرعة «رياح البوارح» أحيانًا إلى أكثر من 55 كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكّل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

وأضافت الهيئة، أنّ رياح البوارح تنشأ بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي، مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّه يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحيانًا، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولًا إلى الإمارات، منوهة إلى أنّ موسم رياح البوارح يبدأ على المملكة العربية السعودية عادة مع نهايات شهر مايو وتستمر حتى يوليو وتعتبر من أبرز سمات مناخ شرق المملكة في فصل الصيف.

ونفت الهيئة العامة للأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن وصول هذه الرياح إلى القاهرة أو إلى أي مدينة مصرية.