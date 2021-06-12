رئيس التحرير

محمود مسلم

صحيفة بريطانية: «بايدن» يخالف البروتوكول الملكي عند لقاء إليزابيث الثانية في قمة السبع

كتب:

أ ش أ
10:37 م | السبت 12 يونيو 2021
بايدن

بايدن

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، «خالف البروتوكول الملكي»، في أثناء لقاء الملكة إليزابيث الثانية، خلال قمة مجموعة السبع الاقتصادية العظمى في العالم.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن بايدن وصل إلى مقر مجموعة السبع، مع السيدة الأولى جيل بايدن بعد وصول الملكة إلى هناك.

وينص البروتوكول الملكي على أن أعضاء العائلة الملكية، يجب أن يكونوا آخر من يصل إلى موقع أي حدث.

ووصل موكب الرئيس الأمريكي، لحفل العشاء خلال القمة في كورنوال، أمس الجمعة، لكنه وصل مع السيدة الأولى بعد دقائق قليلة، من وصول الملكة إلى هناك مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون، والأمير تشارلز وكاميلا باركر.

ووفقًا للبروتوكول الملكي، يجب أن يكون أفراد العائلة المالكة آخر من يصل إلى الحدث وأول من يغادر، كما ينص البروتوكول على أن جميع الضيوف يجب أن يكون كل منهم في مكانه قبل وصول الملكة.

اقرأ المزيد:

مباحثات أمريكية تركية استعدادا للقاء بايدن وأردوغان في بروكسل

15 يوليو المقبل.. «بايدن» يستضيف المستشارة الألمانية في «البيت الأبيض»

دبابة عملاقة.. تعرف على سيارة بايدن التي لم تسعها شوارع بريطانيا

سيناتور: بايدن يسارع في رفع العقوبات عن إيران قبل التوصل لاتفاق نووي

بدء قمة مجموعة السبع في بريطانيا بصورة تذكارية

رغم كورونا.. ميركل ستتوجه إلى قمة السبع الكبار بـ بريطانيا