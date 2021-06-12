15 يوليو المقبل.. «بايدن» يستضيف المستشارة الألمانية في «البيت الأبيض»

قالت الرئاسة الأمريكية، أمس الجمعة، إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سيستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض يوم 15 يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن زيارة ميركل ستؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين، مضيفة: «سيناقش الزعيمان التزامهما بالتعاون الوثيق بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك إنهاء جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والتصدي لخطر التغير المناخي، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي على أساس قيمنا الديمقراطية المشتركة».

وجاء ذلك في الوقت الذي يقوم فيه بايدن بأول جولة خارجية له كرئيس في بريطانيا، حيث التقى ميركل شخصيًا في قمة مجموعة الـ7، أمس الجمعة.

متحدثة أمريكية: واشنطن لم ترفع عن الطاولة إمكانية اتخاذ إجراءات تجاه موسكو

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الإدارة الأمريكية لم ترفع عن الطاولة إمكانية اتخاذ إجراءات تجاه موسكو على الرغم من قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن المرتقبة.

وأوضحت بساكي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، ردا على افتراض المذيع بأن القمة ستكون بمثابة المكافأة لموسكو: «بكل تأكيد نحن لا نعتبر ذلك مكافأة، وننظر إليه بمثابة اللقاء الذي يصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأننا نريد أن نتحرك نحو علاقات أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ مع روسيا. واللقاء مع بوتين لا يأتي على الرغم من الخلافات بل بسبب وجودها».

وأضافت المتحدثة الأمريكية، بعد حديث المذيع عن الهجمات السيبرانية وملف حقوق الإنسان، أن «كل هذه القضايا التي ذكرتم وكل التحديات، ومدى العداء في علاقاتنا لا تصب في مصلحتنا ونريد أن نجد طريقا للمضي قدما إلى الأمام».

وأشارت بساكي، إلى أن القمة تعتبر فرصة لمناقشة الهجمات السيبرانية والتدخل الروسي المزعوم في أوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان، و«المجالات التي يمكن أن نعمل معا فيها مثل الاستقرار النووي والمفاوضات مع إيران»، موضحة أن كل ذلك سيكون جزءا من مناقشات الأربعاء المقبل.

وتابعت بساكي قائلة، إنه على الرغم من أن الهجمات السيبرانية نفذت على يد مجرمين لا علاقة لهم بالسلطات الروسية، فإن على الحكومة الروسية أن تتخذ إجراءات ضدهم، مؤكدة أن بايدن يعتزم مناقشة ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان واعتقالات المعارضين والنشطاء، إلى جانب قضيتي الأمريكيين تريفور ريد وبول ويلان المحبوسين في روسيا.

أواخر يوليو المقبل.. الرئيس الأمريكي يجتمع بنظيره الأوكراني في واشنطن

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن اللقاء بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبايدن من المخطط أن يعقد في أواخر يوليو المقبل بواشنطن، موضحا في حديث لقناة «أوكرانيا 24»، أن تاريخ اللقاء لا يزال قيد البحث، مؤكدا أن هذه ستكون زيارة رسمية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة.

وأشار كوليبا، إلى أن أجندة اللقاء ستكون واسعة، وسيصل إلى الولايات المتحدة وفد أوكراني كبير، موضحا: «لقد بدأنا بالتحضير للزيارة، ونحن نعمل على البنود الرئيسية للبرنامج. والأهم أننا نعمل على الاتفاقات الرئيسية».