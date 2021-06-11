رغم كورونا.. ميركل ستتوجه إلى قمة السبع الكبار بـ بريطانيا

ستتوجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى قمة السبع الكبار «ألمانيا- فرنسا- إيطاليا- اليابان- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة- كندا»، المقرر عقدها في بريطانيا، على الرغم من تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الفندق الذي نزل فيه عناصر حرسها.

وتعقد القمة خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو، فيما أشارت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الحادث لن يؤثر على سفر المستشارة والوفد المرافق لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تستضيف بلاده قمة الدول السبع، إن ميركل ستشارك فيها.

تسجيل إصابات بـ«كورونا» في فندق «سانت آيفز» حيث نزل ما لا يقل عن اثنين من عناصر حراسة ميركل

وتم تسجيل إصابات بـ«كورونا» في فندق «سانت آيفز»، حيث نزل ما لا يقل عن اثنين من عناصر حراسة المستشارة الألمانية، فيما تم إغلاق الفندق ووضعه تحت الحجر الصحي.

ويقع الفندق على بعد 3 كيلومترات عن مكان عقد القمة في شبه «جزيرة كورنوال» جنوب غربي انجلترا.

وسيشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ترافقه زوجته جيل، في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال، والتي سيكون من أولوياتها قضيتا كورونا وملف المناخ.

ويعتزم قادة دول المجموعة التوافق في قمتهم التي تعقد نهاية الأسبوع على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتأمين مليار جرعة على الأقل للعالم من خلال وضع خطط للتمويل والمشاركة،

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أشارت أمس الخميس، إلى السعي ضمن مجموعة السبع إلى تحسين وتعزيز الاستدامة بأفضل الأساليب، وإلى جانب الاستثمارات في البنى التحتية التركيز على التعليم الذي تدهور عالميا بسبب كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت بريطانيا المضيفة للقمة، إنها ستتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح فائضة على الأقل خلال العام المقبل، بينها 5 ملايين في الأسابيع المقبلة.