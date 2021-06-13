زائدة وكورونا وعمليات جراحية.. أزمات صحية واجهت هنا الزاهد وأسرتها

أزمات صحية كثيرة مرت بها الفنانة هنا الزاهد وأسرتها خلال الفتره الماضية، كان آخرها إعلان مرض والدتها، وإجرائها لعملية جراحية دقيقة.

وتسلط «الوطن»، الضوء خلال السطور التالية على أبرز الأزمات الصحية التي مرت بها الفنانة هنا الزاهد وأسرتها.

والدة هنا الزاهد تجري عملية جراحية

أعلنت هنا الزاهد خلال الساعات الماضية عبر حسابها على «أنستجرام»، خضوع والدتها لعملية جراحية دقيقة، ولم تعلن حتى الآن عن تفاصيل هذه الجراحة، ولكنها طالبت من جمهورها الدعاء قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية مهمة، فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله».

هنا الزاهد وكورونا

في مارس الماضي، أعلنت هنا الزاهد في إصابتها بفيروس كورونا من خلال منشور لها عبر «إنستجرام» قالت فيه : «أي حد شافني أو تعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه».

وبعد ساعات قليلة من إعلانها إصابتها بالفيروس، أكدت من خلال بوست آخر أن شقيقتها «نور» أصيبت هي الأخرى بالفيروس قائلة: «نور الزاهد، نتيجة تحليل كوفيد 19 إيجابي».

هنا الزهد والزائدة

عانت الفنانة هنا الزاهد من آلام شديدة في بطنها وارتفاع درجة الحرارة، واستلزم ذلك إجراء عملية سريعة لاستئصال الزائدة وذلك خلال فتره شهر العسل خارج مصر.

إصابة أحمد فهمي بمرض نادر

وبعد تعافي هنا الزاهد، من تعب الزائدة، أعلن زوجها الفنان أحمد فهمي، معاناته من مشاكل في المرئ، والتي استلزمت مؤخرا إجراء عملية جراحية، حيث اكتشف الأطباء خلال الفحوصات وجود خلايا في جسمه تفرز عُصارة تُسبب آلاما مبرحة، وعلى إثرها خضع لعملية جراحية دقيقة بمنطقة المرئ خارج مصر.

شاركت هنا الزاهد خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبدالله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.