طلاب بهندسة المنصورة يبتكرون غواصة آلية تغطس حتى 50 مترا

ابتكر فريق طلابي بكلية الهندسة جامعة المنصورة، غواصة متعددة المهام، وهي عبارة عن غواصة آلية مصغرة يتم التحكم فيها عن بعد، لتقم بأعمال الكشف على السفن وتحديد الأعطال بها والقيام بأعمال الصيانة والتنقيب تحت الماء وحماية الكائنات البحرية عن طريق إزالة البلاستيك والملوثات البيئية، كما يتم التحكم بالغواصة عن طريق أداة تحكم موصلة بجهاز الكمبيوتر، ولها القدرة على الغوص حتى 50 مترًا مسافة أمان وحتى 60 مترا كحد أقصى ويمكن زيادة المسافة حسب الاحتياج.

الغواصة تستطيع رصد الكائنات الحية غير المتحركة

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن الغواصة، ترصد الكائنات الحية غير المتحركة مثل الشعاب المرجانية، كما تقوم بالرصد وعمل إحصاء كمي لعدد الأحياء المائية الموجودة في محيط معين، والكشف عن مرض يصيب الشعاب المرجانية، والتقاط المجسمات غير الحية من القاع.

أعضاء الفريق الطلابي

وتمكن الفريق من ابتكار الغواصة تحت إشراف الدكتور محمد صبري سرايا، مشرف الفريق، الذي يتكون من طلاب بمختلف التخصصات والفرق الدراسية من كلية الهندسة جامعة المنصورة وهم: «عمر الشيخ- أحمد شفيع- أحمد إسلام- خالد وليد -أحمد بدير -فاروق الدهان -روان جمال -بسنت الوكيل -إسراء الباز -شادي أحمد -مختار محمد- محمد مشالي- أحمد نبيل - محمود شوقي - أسامة جلال »

وتمكن الفريق الذي أطلق علي نفسه اسم «Luminous MU - Sobek» من الحصول على جائزة «No pain no gain » المحلية على ابتكاره الغواصة متعددة المهام.

نظارة المكفوفين

يذكر أن فريق طلابي آخر من طلاب الفرقة الرابعة بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بكلية الهندسة جامعة المنصورة، تمكن من ابتكار نظارة أطلق عليها اسم «سند» للمكفوفين، وهي عبارة عن نظارة ذكية للغير قادرين على الرؤية تساعدهم على مدار يومهم وحياتهم أن يعيشوا حياة طبيعية كأناس طبيعيين مبصرين وتم إتمام هذا المشروع تحت رعاية ودعم: الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والدكتورة أميرة ياسين هيكل، رئيس قسم الحاسبات ونظم التحكم، والدكتور محمد صبري سرايا، مستشار عميد الكلية للأنشطة الطلابية، والدكتورة إيمان الجندي، مشرف المشروع، و المهندس حسام مجدي بلحة، مشرف المشروع.