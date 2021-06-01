عاجل.. 6 إصابات وحالة وفاة بالفطر الأسود بمستشفيات جامعة المنصورة

كشف الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، عن أن مستشفيات الجامعة استقبلت 6 حالات إصابة بأمراض فطرية مختلفة، بينها حالة إصابة مؤكدة بمرض الفطر الأسود، بالإضافة إلى وجود حالة توفيت متأثرة بإصابتها، مؤكداً أن إصابتها بالفطر الأسود لم يكن له علاقة بفيروس كورونا، وإنما كانت مصابة بالسرطان، وكانت تعالج من الأورام، وتوفيت أول أمس متأثرة بإصابتها.

6 حالات إصابة بـ«الفطر الأسود» وحالة وفاة بالمنصورة

وقال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى الجامعي يوجد به حالياً 6 إصابات بالفطر، منهم حالة واحدة تأكد إصابتها بالفطر الأسود، بعد عمل التحاليل الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتين بدأتا تتماثلان للشفاء بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ومن المتوقع خروجهما من المستشفى قريباً، كما يجري حاليا تحضير حالتين لإجراء عمليات لاستئصال الفطر من مناطق الإصابة، بالإضافة إلى حالتين تخضعان للعلاج بوحدة العناية المركزة.

حالات الفطريات مرتبطة بنقص المناعة

وأشار مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة إلى أن جميع حالات الفطريات التي وصلت المستشفى هي لأصحاب أمراض مزمنة، أو فشل كلوي، أو مرضى أورام، ويعانون من ضعف شديد في المناعة، مؤكداً على أهمية علاج الحالات فور الشعور بأي أعراض.

«الشعراوي»: لا داعي للقلق

ودعا «الشعراوي» إلى عدم القلق من وجود الفطر، فهو معروف علمياً، ويتم تشخيصه وعلاجه متوافر، كما أن الفطر الاسود مرض لا ينتقل عن طريق العدوى، ونادراً ما يصيب مصابي كورونا، وإنما يحدث نتيجة ضعف المناعة الشديدة، وهو من أسوأ أنواع فطريات الأنف والجيوب الأنفية، فهو نوع متغلغل يتسبب في تجلطات الأوعية الدموية، وبالتالي غرغرينا بالأنسجة، وتحول الجلد أو العظام أو الغشاء المخاطي أو الاعضاء إلى اللون الأسود مع الرائحة الكريهة جداً، التي يشعر بها المخالطون للمريض، وليس المريض نفسه.