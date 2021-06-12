إبراهيم الشهابي: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتاج مراحل سبقتها

قال إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية هي نتاج مراحل سبقتها، مضيفا أنه عندما تم تدشينها في يونيو 2018، كانت نتاجا لمراحل سبقتها، من جيل من السياسيين رأى أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، وشاهد الإرهاب والفوضى، وتهديدات تهدد البنية التحتية والسلم الاجتماعي.

وأضاف إبراهيم الشهابي، خلال كلمة له في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء»، أن التنسيقية هي حركة جيل كامل، مشيرا إلى أن التنسيقية رسالة للتصور الجديد لشكل السياسة في مصر.

ولفت إلى أن التنسيقية نجحت في كسر حالة الجمود الفكري والسياسي بين مختلف التيارات السياسية وبعضها، مضيفا أنه لأول مرة غيرت التنسيقية من شكل الممارسة السياسية.

وبدأ منذ قليل، الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء» وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمي، وسها سعيد أعضاء، مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتي، عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.