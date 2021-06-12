التحفظ على «إيشارب» جريمة رجل الأعمال في 15 مايو وتشريح جثة الزوجة

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في جريمة مقتل سيدة على يد زوجها، رجل أعمال وصاحب مصنع ملابس بمدينة 15 مايو بالقاهرة، حيث خنقها بـ«إيشارب» داخل شقتهما، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، وتم التحفظ على «الإيشارب» الذي خنق به المتهم زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة.

وذكر مصدر مطلع أن خلافا نشب بين الزوج وزوجته وتعالت أصوات الشجار، فخنقها المتهم بالإيشارب الذي كانت ترتديه ولم يتركها إلا جثة هامدة حتى حضر نجل القاتل وأبلغ عن الجريمة، فانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة للمشرحة.

وتبين من مناظرة الجثة أنها لسيدة تدعى «فايزة» في بداية الخمسينيات، وتوفيت نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة خنقها بـ«إيشارب» وتم ملاحظة وجود آثار للخنق بالإيشارب حول الرقبة فتم إيداع الجثة بالمشرحة وتكليف الطب الشرعي بتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة ضبط الزوج الهارب.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته تدعى «فايزة أ أ»، 53 عاما، في منزلهم بمدينة 15 مايو فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس «إيشارب»، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.