اختر وظيفتك قبل أي حركة تعيينات مقبلة.. تعرف على تقسيم الوظائف

مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حددت مجموعات الوظائف الحكومية، وحرصت «الوطن» أن تستعرض أنواع المجموعات الوظيفية، حتى يستطيع الخريج أن يحدد الوظيفة التي تناسب شهادة تخرجه ومؤهله العلمي الحاصل عليه، قبل إجراء أي حركة تعيينات تجريها الدولة.

تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية من خلال 28 مادة

وفي إطار ذلك ووفقا للقرار رقم 35 لسنة 2019، الذي أصدره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عام 2019، وذلك بعد عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الدولة، يتضمن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية من خلال 28 مادة اشتمل عليها القرار، حيث اشتمل القرار على تحديد مجموعات الوظائف الحكومية، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمي ومستوى المعرفة ومدة الخبرة المطلوبة.

وقسم قرار رئيس التنظيم والإدارة، الموظفين، إلى 4 مجموعات وظيفية، وهي:

1- مجموعة الوظائف التخصصية

2- مجموعة الوظائف الفنية

3- مجموعة الوظائف الكتابية

4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتضم كل مجموعة وظيفية رئيسية، عددا من المجموعات النوعية تشمل كل أنواع الوظائف الحكومية.

تسمية المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة

وتضمن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 تعريف وتسمية المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة فى تلك الوظائف النوعية على النحو التالي:

أولا: المجموعة الرئيسية الأولى التى حددها القرار، وهى مجموعة الوظائف التخصصية، وحدد القرار بها أنه عند تقسيم وظائف تلك المجموعة المعلنة بالقرار إلى مجموعات نوعية، يجب أن تكون المجموعة النوعية وعاء وظيفيا يضم الوظائف المتماثلة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات، وأن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أى وظيفة من وظائف تلك المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصيصية «المجموعة الرئيسية الأولى».

مستوى المؤهل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة في المجموعتين الثانية والثالثة

ثانيا: المجموعتان الرئيسيتان الثانية والثالثة، وفيهما وضع القرار المسميات الوظيفية الجديدة لموظفى الدولة، على أن يكون مستوى المؤهل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية والكتابية.

ثالثا: المجموعة الرئيسية الرابعة، وتضم مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة، وحدد القرار المؤهل العلمي اللازم لها، أن يكون الأقل من المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية المندرجة تحت تلك المجموعة الرئيسية.