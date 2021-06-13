الدفاع العراقية تنفي سحب رئيس الوزراء صلاحيات وزيرها «جمعة عناد»

نفت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، سحب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، صلاحيات وزيرها جمعة عناد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الدفاع العراقية في بيان صحفي: «انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية خبر مفاده بأن القائد العام للقوات المسلحة، قام بسحب صلاحيات الوزير المتعلقة بالمناصب الأمنية».

وأضافت الوزارة العراقية، أن «هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات، وسنقاضي مروجيها قانونيا».

وكان الكاظمي، استعاد، أمس السبت، ذكرى جريمة سبايكر، مؤكدا أنها فاجعة صب فيها الإرهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي، أقدم في 12 يونيو 2014، على إعدام، 1700 طالب من كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة سبايكر شمالي تكريت، في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية «بغداد».

وقال الكاظمي في تغريدة، امس السبت: «نستذكر شهداء سبايكر، تلك الفاجعة التي صب فيها الإرهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة قبل حراب الارهابيين القتلة»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتأسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة ويمنع اجترار الكوارث الوطنية، المجد والخلود لشهدائنا الابرار».

«الحكيم»: الانتخابات القادمة أكثر خطورة من انتخابات 2005

وفي سياق آخر، قال رئيس «تحالف عراقيون»، عمار الحكيم، أمس السبت، إن الانتخابات القادمة أكثر خطورة من انتخابات 2005، مستبعداً تأجيل الانتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

وقال الحكيم، في كلمة، في ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية، إن الانتخابات القادمة مدعومة بإرادة سياسية لإجرائها في موعدها المحدد فضلا عن الإرادة الدولية والدور الأممي في دعم العراق لإجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 أكتوبر المقبل، انتخابات مبكرة، وهو الموعد الثاني للعملية بعد تأجيل الموعد السابق والذي حدد بـ6 يونيو الجاري.

ميدانيا، قال مصدر أمني عراقي، أمس السبت، إن ضابطا في الشرطة الاتحادية، قتل وأصيب جندي آخر في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال العراق.

وقال المصدر لقناة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن التنظيم الإرهابي شن هجوما على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك شمال العراق

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح.