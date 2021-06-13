عاجل.. بايدن ورئيس وزراء اليابان يبحثان التحديات وملف كوريا الشمالية

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، يوشيهيديه سوجا، بحثا التحديات المشتركة خاصة كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان بايدن، التقى أمس السبت، رئيس الوزراء ‏الإيطالي، ماريو دراجي، على هامش قمة مجموعة السبع في لندن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس». ‏

وتنعقد قمة مجموعة السبع في «كورنوول» جنوب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري، وهذا هو أول اجتماع مباشر لقادة المجموعة منذ ما يقرب من عامين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتضم مجموعة السبع: المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

بايدن يستعرض مع رئيس الوزراء الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بروسيا والصين وليبيا.

كما تعهد الجانبان بتعزيز العلاقات بين البلدين، وأشار المسؤولان، إلى أن هذا العام يوافق مرور 160 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

كما التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، بالرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، جرى خلال اللقاءات بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد المسؤولون، على أن السياق الاستراتيجي في المحيطين الهندي والهادئ آخذ في التغير، مما يستدعي تعزيز التعاون بين الحكومات الثلاث.

كما التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام مشترك بين الجانبين بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية.