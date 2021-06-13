أرقام قياسية لقطاع الاتصالات في 7 سنوات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أرقام قياسية لقطاع الاتصالات في 7 سنوات».

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطورًا كبيرًا على مدار السنوات السبع الماضية نتيجة للدعم الكامل الذي حظي به القطاع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، حيث مثل هذا الدعم حافزا كبيرا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، فضلًا عن قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالي الماضي، ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.4%، وزيادة حجم الناتج المحلي إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو أخر للصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.

وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتاليين، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري نحو 16%، كما تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها أن مصر حافظت على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود.