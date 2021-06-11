وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت وصلت إلى 40 ميجابت في الثانية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السبع سنوات الماضية التي تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، نقلة على أكثر من محور، ومنها محور البنية التحتية وسرعة الإنترنت وانتشاره، حيث تقدم مركز مصر عالميا من المرتبة 40 على مستوى إفريقيا إلى المركز الرابع أو الخامس، كما أن تصنيف مصر تقدم في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت، التي ارتفعت من 5.6 ميجابت/ ثانية إلى 40 ميجابت/ ثانية.

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أنه بالنسبة لمحور خدمات الهاتف المحمول، فإن الدولة أتاحت ترددات قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، خلال آخر سبع سنوات، وفي المرحلة المقبلة سيُتاح ترددات أكبر وأبراج أكثر من خلال مبادرة حياة كريمة.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في مجال بناء القدرات، فإن عدد الشباب الذين حصلوا على تدريب ارتفع من 4 آلاف شخص في العام، إلى أكثر من 115 ألفًا هذا العام، بينما ارتفعت الكلفة الاستثمارية للتدريب من 50 مليون جنيه في العام إلى 400 مليون جنيه، مشددًا على أن صادرات مصر الرقمية زادت من 3.2 مليار دولار قبل عامين إلى 4.1 مليار دولار في العام الحالي، والناتج المحلي من القطاع ارتفع من 80 مليار جنيه قبل عامين إلى 107 مليارات جنيه هذا العام، ونمو القطاع بلغ 16% في العامين الماضيين.

وأعرب عن أمله في استمرار النمو بهذا المعدل الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3.2% إلى 4.4% خلال عامين.