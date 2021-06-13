سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 13-6-2021 في مصر

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، حالة من الاستقرار لليوم الثاني على التوالي، وذلك في أعيرة المعدن الصفر والتي سجلتها في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 13 يونيو، حيث سجل المعدن الأصفر انخفاضا في البورصات العالمية الجمعة الماضي، بمقدار يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات في الجرام حسب نوع العيار، ومن بين تلك الأعيرة سعر جرام الذهب عيار 21، كما كان الانخفاض الأكبر في سعر جرام الذهب عيار 24 .

سعر جرام الذهب عيار 21

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة والمتنوعة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الأحد 13 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 920 و922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 805 و807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 690 و692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6440 إلى 6456 جنيهًا.

الذهب يتخطى 1900 دولار مع تراجع العملة

وشهد المعدن الأصفر الجمعة الماضي، ارتفاعا تخطى 1900 دولار للأوقية، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن اعتُبرت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لكي يغير مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت الأسعار أكثر من 0.5% منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1902.7 دولار للأوقية.