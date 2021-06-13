أدنى حصيلة منذ أبريل.. الهند تسجل 80834 حالة إصابة جديدة بـ «كورونا»

سجلت السلطات الصحية الهندية، 80834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أدنى حصيلة تم تسجيلها منذ 2 أبريل الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29439989 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 3303 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الهند إلى 370384 حالة وفاة.

الصين تسجل 6 حالات إصابة بالفيروس محلية العدوى.. و«صفر وفيات»

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 6 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، أمس السبت، جميعها في «مقاطعة قوانجدونج» جنوبي البلاد.

كما سجلت اللجنة الصينية، أمس السبت، 28 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»..

وبلغ إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني، 91428 حالة حتى أمس السبت، بينها 459 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 13 منها في حالة خطيرة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 86333 حالة بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

تغريم رئيس البرازيل 10 دولارات لعدم ارتدائه الكمامة

وفي البرازيل، غرمت حكومة ولاية «ساو باولو» في جنوبي شرق البلاد، الرئيس جايير بولسونارو، بسبب عدم ارتداء كمامة طبية خلال قيادته حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية، أمس السبت، في شوارع المدينة.

وقال المكتب الصحفي لحكومة الولاية البرازيلية، إن غرامة تعادل حوالي 110 دولارات «1720 جنيه مصري» تفرض لمعاقبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ مايو 2020، قد طبقت على الرئيس، بينما لم يعلق مكتب بولسونارو على الحادث.

الرئيس البرازيلي: الكمامات ليست ضرورية لمن تم تطعيمهم

ولوح بولسونارو، للجمهور من دراجته النارية وتحدث فيما بعد من فوق شاحنة مزودة بمكبرات صوت إلى أنصاره الذين وضعوا فوق رؤوسهم خوذا لكن معظمهم لم يضع كمامات، فيما هلل الحشد وهتف حين أكد لارئيس البرازيلي، على أن الكمامات ليست ضرورية لمن تم تطعيمهم بالفعل، وهو ما يعارضه خبراء الصحة العامة.