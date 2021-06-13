30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

تجاوزت فرنسا أمس السبت معدل الـ30 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، وفق ما أكده رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، وبذلك تكون السلطات الفرنسية ربحت رهانها بعد أن كان تحقيق هدف الـ30 مليونا متوقعًا الثلاثاء المقبل، وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أنّه أمس السبت تجاوز الـ30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ كوفيد-19، داعيًا إلى كسب المعركة ضد الفيروس، بحسب «فرانس24».

وذكر كاستيكس، خلال تغريدة عبر «تويتر»: «الهدف تحقق، شكرًا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح»، وكان تحقيق هدف الـ30 مليونا متوقعًا الثلاثاء المقبل إلا أنّه تحقق أمس، وأكدت السلطات الصحية أنّ التحسن في الوضع الصحي في فرنسا ورفع القيود تدريجيا في الحياة اليومية ينبغي ألا يترافق مع تخفيف الحذر.

وفي هذا الإطار، سيتم إجراء عمليات تطعيم مستهدفة مع نهاية هذا الأسبوع في الألزاس، وفق ما أعلنت وكالة الصحة الإقليمية التابعة لمنطقة غران إيست بعد اكتشاف مجموعة مصابين بنسخة ديلتا المتحورّة «الهندية» في الكلية العليا للفنون في ران في ستراسبورج ليتم إغلاق الكلية.

وسيكون باستطاعة الفرنسيين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ نهاية أكتوبر، مع إعادة فتح المساحات الداخلية في المطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة، كما أصبح حظر التجوال اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساءً.

على جانب آخر، قرر مئات الشباب مساء الجمعة الماضي إقامة حفل في باريس بصرح مبنى الأنفاليد، دون احترام تدابير التباعد الاجتماعي ودون كمامات، إلى حين تدخلت الشرطة لتفريقهم.