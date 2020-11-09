"تويوتا" و"شيفرولية" الأكثر مبيعا بالسوق المصري خلال 2020 

ارتفع معدل مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الأشهر داخل السوق المحلي خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر العام الجاري، مقارنة بمبيعات كل علامة تجارية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، بالإضافة إلى قائمة تسبب الحصص التسويقية لكل علامة تجارية.

وأوضحت قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية داخل سوق السيارات المحلي، والتي تنافس علي الأكثر مبيعا خلال العام الجاري 2020، أن شركة "شيفروليه" جاءت في المركز الأول ضمن القائمة بمبيعات وصلت الي 31791 مركبة بنسبة تسويقية وصلت الي 20.9% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، والتي وصلت الي 29464 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 23.5%.

وجاءت شركة "تويوتا" المركز الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت الي 16945 مركبة بنسبة 11%، وتسجل ارتفاعًا في مبيعاتها خلال 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت الي 12641 مركبة بنسبة 10%.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات سيارات "نيسان" خلال 2020 بمبيعات وصلت الي 13835 مركبة بنسبة 9%، وجاءت في المرتبة الثالثة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت الي 14675 مركبة بنسبة 12.5% الصحة التسويقية.

كما أنخفض معدل مبيعات سيارات "هيونداي"، وجاءت في المرتبة الرابعة ضمن القائمة بمبيعات وصلت الي 12649 مركبة بنسبة تسويقية 8.3%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت الي 13283 مركبة بنسبة وصلت الي 10.6%

فيما ارتفع معدل مبيعات سيارات "رينو" خلال 2020 والتي وصلت الي 10250مركبة بنسبة تسويقية 6.7%، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 9810 مركبة بنسبة 7.8% وجاءت بالمركز الخامس.

كما ارتفع معدل مبيعات سيارات "فيات" خلال 2020، حيث وصلت مبيعاتها إلى 8880 مركبة بنسبة تسويقية 5.8%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت الي 3016مركبة بنسبة 2.4%.