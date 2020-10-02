شيفرولية تحتل صدارة مبيعات السيارات خلال 8 أشهر

أعلن مركز معلومات سوق السيارات عن التقرير الخاص بالثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، والذي يوضح من خلال قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية مبيعات السيارات داخل السوق المحلي، مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وخلال التقرير احتلت العلامة التجارية "شيفرولية" القائمة بمبيعات وصلت إلى 27139 مركبة خلال 2020، لتسجل ارتفاعًا عن مبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت فيه إلى 25355 مركية؛ فيما جاءت العلامة التجارية "تويوتا" بالمركز الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 14977 مركبة خلال 2020، والتي سجلت ايضًا إرتفاعًا عن مبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11081 مركبة.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات "نيسان" خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 11615 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 13254 مركبة لتاتي في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع، جاءت العلامة التجارية "هيونداي" بمبيعات وصلت إلى 10309 مركبة خلال 2020، لتسجل هي الأخرى انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بعام 2019 والتي وصلت إلى 11615 مركبة.