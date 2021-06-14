غدا.. صرف مساعدات «كرامة» لـ مليون و260 ألف مستفيد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بدءا من غد الثلاثاء، الموافق 15 يونيو 2021، صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» شهر يونيو 2021، لنحو 3 ملايين و800 ألف أسرة؛ إذ سيتم البدء بالمستفيدين من برنامج كرامة، البالغ عددهم حوالي مليونا و260 ألفا و701 مستفيد، على مدار يومي الثلاثاء 15 يونيو والأربعاء 16 يونيو.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مكاتب البريد تبدأ في صرف معاشات مستفيدي تكافل والبالغ عددهم حوالي مليونين و109 آلاف و519 مواطنا، بدءا من الخميس الموافق 17 يونيو 2021، على أن يستمر صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» شهر يونيو 2021 للأسبوع القادم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

14 مليونا و200 ألف فرد يستفيدون من الدعم

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالى عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بلغ مليونا و200 ألف فرد بإجمالى 60 مليار جنيه على مدار الـ5 سنوات الماضية.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لها، أن الوزارة تدرس حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، لافتة إلى أنه من بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم.

وأكدت التضامن أن هناك عدة معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.