الثلاثاء المقبل.. صرف مساعدات تكافل وكرامة لأكثر من 3 ملايين أسرة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة»، عن شهر يونيو 2021، الثلاثاء المقبل، الموافق 15 يونيو 2021، لنحو 3 ملايين و800 ألف أسرة؛ إذ سيتم البدء بالمستفيدين من برنامج كرامة، البالغ عددهم حوالي مليون و260 ألفا و701 مستفيد، على مدار يومي الثلاثاء 15 يونيو والأربعاء 16 يونيو.

وتبدأ مكاتب البريد في صرف معاشات مستفيدي تكافل والبالغ عددهم حوالي مليونين و109 ألف و519 مواطن بدءا من الخميس الموافق 17 يونيو 2021.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

واشترطت التضامن، للقبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمى، أنه يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

كما وضعت الوزارة عدة موانع لصرف «تكافل وكرامة » كالتالي:

ـ ملكية وحيازة أرض زراعية نصف فدان فأكثر.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر سواء كان مسجلا أو غير ذلك.

ـ إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة 3 رؤؤس أو أكثر.

- الشراكة في مشروعات خاصة، مسجلة أو غير مسجلة، مع ذكر قيمة المشروع.

- السفر خارج البلاد بغرض العمل سواء قبل الالتحاق بالبرنامج أو بعده .