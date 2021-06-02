بقسيمة الزواج أو الطلاق.. 9 مستندات لصرف «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وصل إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة مستفيدة، حيث وصل عدد مستفيدي «تكافل» إلى 2 مليون و109 آلاف و519 شخصا، بينما وصل عدد مستفيدي «كرامة» إلى مليون و260 ألفا و701 شخص.

ولفتت وزارة التضامن إلى أن هناك 14 مليونا و200 ألف فرد يستفيدون من دعم «تكافل وكرامة» بإجمالي 60 مليار جنيه على مدار الـ5 سنوات الماضية.

مستندات صرف «تكافل وكرامة»

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عند التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم عددا من المستندات للحصول على دعم «تكافل وكرامة» كالتالي:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط صرف دعم «تكافل»

- تكون الأسرة لديها أطفال من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة.

- ضرورة تسجيل الأطفال من سن 6 سنوات في المدارس.

- ضرورة أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي متواضع جداً.

- يشترط ألا تمتلك الأسرة أكثر من نصف فدان وليس لديها أملاك كبيرة.

- ألا تكون الأسرة تتقاضى معاشا ضمانيا أو معاشا كبيرا من جميعات أهلية، وألا يكونوا عاملين في وظائف حكومية أو خاصة بمرتب كبير.