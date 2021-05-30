كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف الأوراق المطلوبة والشروط

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، وتدرس وزارة التضامن الوزارة ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر.

وكشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توسع الوزارة في تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تم إضافة نحو 411 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» منهم 58% من السيدات و68%؜ من المقيمين فى المناطق الريفية و13%؜ من كبار السن و45%؜ من ذوى الإعاقة و9% من النساء المعيلات.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة شهادة الميلاد.

- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

- صور إيصالات استهلاك الكهرباء.

- شهادة قومسيون طبي رسمي تبين درجة إعاقة تبدأ من 50%.

من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة؟

- أن يكون الأفراد اللمستفدين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانية أو أبعد من ذلك.

شروط الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة

- أن يكون الاطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.

- أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.

- عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو اكثر ملكيه عقار أو من اكثر بخلاف السكن.

- ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.

- عدم امتلاك سيارة.

- ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي، اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل، بدء أعمال البحث الميداني لحالات تكافل وكرامة، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم، وإضافة المواليد الجديدة وكذلك الأبناء غير المضافين بالتكوين الأسري، وكذلك تعديل فئات الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة.

وناشدت مديرية التضامن، المواطنين بضرورة التعاون التام مع الباحث الميدانى الذي سيزور الأسرة بمحل إقامتها وإمداده بكل المعلومات الصحيحة والدقيقة حرصا على مصلحتهم.