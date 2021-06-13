القطارات المميزة تدخل الخدمة لتنشيط السياحة الداخلية (صور)

وفرت هيئة السكة الحديد قطارات جديدة للخدمة المميزة، تعمل بين القاهرة ومرسى مطروح وطريق المناشي- إيتاي، وذلك اعتبارا من 19/6/2021، ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزراة النقل والمواصلات وهيئة تنشيط السياحة الداخلية.

ويتم تشغيل القطار رقم 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة على طريق المناشي، وذلك بداية من يوم 19/6/2021، ويعود بقطار 943 / 942 بين مطروح والقاهرة بنفس تركيب طريق المناشي، وذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى.

ويعود بقطار النوم رقم 775 /774 بين مرسي مطروح – القاهرة على طريق المناشي، قيام مرسي مطروح في الساعة 19:30، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/6/2021، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى، إضافة إلى استمرار تشغيل قطاري 1205 / 1206 ، 1209 / 1208 بتركيبه وجدوله الحالي.

كما يتم تشغيل قطار النوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسي مطروح على طريق المناشي، قيام القاهرة الساعة 22:35، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/6/2021، على أن يعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيا.