روبوت ذكي لتوزيع ماء زمزم في الحرمين دون تلامس (فيديو وصور)

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس، وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، اليوم وذلك عقب إعلان شروط الحج 2021.

ولفت «السديس» إلى أن تقنية الروبوت الذكي الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا.

ويقع بئر زمزم على بعد 21 مترا شرق الكعبة المشرفة، وله تاريخ قديم يرجع لآلاف السنين، ويبلغ عمقه 30 مترا.

وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الهدف من هذه الخدمة؛ الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مشيدا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة.

وأوضح الشيخ السديس أن الروبوت الذكي يتولى توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

وأعلن السديس في مارس الماضي إعادة فتح سقيا ماء زمزم بعد عام من إغلاقه بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وينطوي بئر زمزم على قيمة كبيرة لدى المسلمين الذين يشربونه.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس شروط الحج 2021، حيث سيقتصر الحج هذا العام وللمرة الثانية على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، ويسمح فقط لـ 60 ألف لأداء الفريضة.

ويشترط في الذين سيؤدون الحج أن تكون أعمارهم لا تقل عن 18 ولا تزيد على 65 سنة وألا يكون لديهم أية أمراض مزمنة، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، قد أعلن عند إغلاقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، إتاحة عبوات زمزم عبر مراكز التسويق الكبرى في مكة المكرمة.