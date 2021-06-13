طلاب «آداب حلوان» يقدمون مشروعات إبداعية بقسم علم المعلومات

نظم قسم علم المكتبات والمعلومات، فعالية لمناقشة مشاريع طلاب الفرقة الثالثة، في إطار مقرر مادة الببليوجرافيا، ومادة مكتبات الأطفال للعام الجامعي 2020/2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الدكتورة أماني السيد رئيس القسم.

وقال رئيس الجامعة، إن اختيار الطلاب لموضوعات مشروعات تخرجهم يدل على وعيهم وفهمهم الجيد لاحتياجات المجتمع المحيط، حيث تحرص الجامعة على تخريج جيل واعي بقضايا وموضوعات وطنه القومية؛ ليكون طلابنا الخريجين مسلحين بقوة من خلال العلم والمهارات التدريبية للالتحاق بسوق العمل.

وأوضحت عميد كلية الآداب، أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وهي فرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العلمية، وهي تعد فرصة تدريبية تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل، مشيرة إلى أن كلية الآداب تقدم كل عام كوادر جديدة تساهم في تطوير وإثراء سوق العمل بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

وأشارت رئيس القسم، إلى أن طلاب الفرقة الثالثة قدموا مشروعات رائعة تتضمن موضوعات مفيدة وقيمة، ويمكن استخدامها لخدمة المجتمع المحيط.

وفي إطار مقرر مادة الببليوجرافيا، قالت الدكتورة مروة شاكر مدرس المادة، إن نتائج المشروعات جاءت كالتالي، حصل على المركز الأول مشروع يحصر الإنتاج الفكري المتخصص في مجال المكتبات والمتاح على موقع «سلايد شير»، ويضم 3 فئات هي الكتب والعروض التقديمية «presentation» والرسائل الجامعية، وهو مشروع رائع ومنظم وبه إمكانيات بحث واسترجاع قويه جدًا.

وحاز على المركز الثاني مشروع عن حصر أعمال ومؤلفات كبار دكاترة ومشايخ الدين الإسلامي ويتميز المشروع بأنه يجمع كم كبير من الإنتاج الفكري، كذلك في المركز الثاني مشروع يقوم بحصر أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز داخل كليه الاداب جامعه حلوان وهو مشروع مفيد تقدم به القسم لخدمة الكلية.

وحصل على المركز الثالث مشروع «كوفيد-19»، ويعد مشروع يحصر الإنتاج الفكري الصادر عن المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية والمتعلق بفيروس كورونا المستجد، حيث يواكب المشروع الأحداث الجارية والتطورات الحالية.

كما حصل على المركز الثالث مشروع عن السموم والفيروسات، وهو مشروع توعوي يخدم المتخصصين في المجال الطبي، ويحصر كم هائل من الإنتاج الفكري عن معظم السموم والفيروسات، كذلك قدم الطلاب مشروع عن الإنتاج الفكري في مجال علم النفس، وهذا المشروع القائم به طلاب الدمج مع زملائهم، حيث تحدوا أنفسهم وأثبتوا قدراتهم وتميزوا بمشروعهم مثل زملائهم، كذلك مشروع يحصر كافه المراجع الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت في مجال العلوم البحتة والتطبيقية، أيضا مشروع لحصر الإنتاج الفكري عن أشهر 4 حضارات مصرية قديمة وهو مشروع أصيل ويدعم الثقافة.

وفي إطار مقرر مادة مكتبات الأطفال، أشارت الدكتورة هبة مرعي مدرس المادة، إلى أن حصاد هذا العام لمشروعات مكتبات أطفال مجموعة متنوعة من المشروعات تشمل «أبلكيشن» مكتبات أطفال مصر وموقع إلكتروني يحصر مكتبات الأطفال على مستوى مصر، والعديد من الفيديوهات التوعوية والعديد من الكتب التفاعلية من صنع الطلاب، وفقا لمراحل الطفولة العمرية، وكتب تعليمية وتثقيفية عن الفراعنة ومحافظات مصر، وأهم الأماكن المميزة والزي الرسمي لكل محافظة، وماكيت لأجواء رمضان وعيد الفطر ولوحات زيتية من إبداع الطلاب الموهوبين، والكثير من المشروعات التي تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والحركية والذهنية والإبداعية والابتكارية للأطفال.

وحصل على المركز الأول مشروع ماكيت أجواء رمضان وعيد الفطر، كذلك حصل على المركز الأول مكرر مشروع سلسلة إبداع المتميز الذي يضم كل ما يهتم به الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من معلومات علمية، وهو مكون من 5 كتب تعليمية، وحصل على المركز الثاني لوحة القراءة للجميع للفنانة ريم تجسد أهمية القراءة للأطفال عن طريق شخصيات كرتونية، المركز الثاني مكرر مشروع «self care»، يضم مجموعة من الفيديوهات من صنع الطلاب بأصواتهم عن أهمية الحماية من فيروس كورونا للأطفال، فضلًا عن عمل كتيب تفاعلي توضيحي لأهم العادات الصحية للحفاظ على سلامة الأطفال.

كما حصل على المركز الثالث مشروع الفراعنة، وأهم الأماكن بمحافظات مصر والزي الرسمي لكل محافظة، وحصل على المركز الثالث مكرر مشروع «active art» مشروع مميز لتنمية المهارات الحركية والذهنية للأطفال.