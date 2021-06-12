مستثمرو السياحة: 30% نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال الأسبوع الجاري

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة تبلغ نحو 30% من السعة الاستيعابية التى حددتها وزارة السياحة والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مضيفا لـ«الوطن»، أن غالبية السياح الموجودين حاليا بالمدن السياحية بالبحر الأحمر هم من دول أوروبا الشرقية خاصة أوكرانيا ورومانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر.

ألمانيا وبريطانيا لم تبدأ رحلاتهما لمصر حتى الآن

وأشار إلى أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا، لم تقرر إلى الآن تسيير رحلات إلى المدن السياحية المصرية خلال فصل الصيف، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بعض دول أوروبا والخاصة بقصر سفر مواطنيها للسياحة داخل القارة الأوروبية، مضيفا أن روسيا لم تحدد أيضا جدول رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة حتى الآن.

السياحة العربية

وأوضح «فلا»، أن الحركة السياحية الوافدة للغردقة من الدول العربية منخفضة حتى الآن، كما أن حركة السياحة الداخلية لازالت فى بدايتها، متوقعا أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة فى أعداد المصريين وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الجامعات والثانوية العامة.

وأكد أنه تم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحى بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالجرعة الأولى من مصل كورونا، كما تم إخطار جميع العاملين بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل، والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري بالنسبة للعاملين الذين تحصلوا على الجرعة الأولى بداية شهر إبريل الماضي.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، قد أكد أن مسألة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى، تعتبر قضية أمن قومي، لافتا إلى أنه بداية من شهر أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يتم تطعيمه بالعمل في السياحة إلا في حالة وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يحول دون حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد والموافقة على ذلك.