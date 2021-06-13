«لسانها طويل وليست مهددة بالانقراض».. معلومات عن الزرافة سوسن

قال الدكتور محمد بدر الدين، طبيب بيطري في حديقة الحيوان الجيزة، إن الحديقة بها سلالة الزراف الجنوب إفريقي، إذ تعتبر واحدة من بين 9 سلالات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الطقس في جنوب إفريقيا مقارب للطقس المصري، لكن درجات الحرارة لا تصل إلى 45 درجة مئوية على غرار ما يحدث في بعض المحافظات المصرية.

وأضاف درويش في لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»: «عندما ترتفع درجات الحرارة فإننا نرش المياه باستمرار على الحيوان نفسه أو الأماكن المحيطة به، لأن بعض الحيوانات تحب العيش في جو رطب، كما نضع مكعبات ثلج في مياه الشرب حتى لا تكون المياه ساخنة، وتكون المياه جارية».

وتابع: «نوعية الأكل مهمة للغاية، ففي الصيف تعتمد الحيوانات على البذور والبرسيم المجفف ونزود الخس وبعض الأوراق الخضراء الأخرى، لزيادة المحتوى المائي في الجسم وترطيبه، أما الزرافات فهناك سلالات منها في وسط وشرق إفريقيا فإنها مهددة بالانقراض بسبب عمليات الصيد الجائر، كما زادت الأعداد المفترسة، فقلت أعداد الزرافات في الطبيعة».

وأردف: «زرافاتنا ليست مهددة بالانقراض، أما الزرافة سوسن فهي موجودة بالحديقة منذ عام 2012، وجاءت الحديقة مع زوجها ياسو الذي نفق منذ عامين أو 3 أعوام، وعندما تفرد رقبتها فإن طولها يبلغ 4 أمتار، ولسانها طويل بواقع 50 سم».

وأوضح: «نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزرافات ثم سنفكر في التصدير وسنحصل على ذكر آخر للزرافة سوسن».