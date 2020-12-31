«ملحقش يخش دنيا».. نفوق عريس سنسن: الزرافة لم تتحمل البرد

أعلن مصدر مسؤول بحديقة حيوان الجيزة نفوق إحدى زرافات حديقة حيوان الجيزة بسبب موجه الطقس البارد التي تمر بها البلاد.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الزرافة النافقة ذكر، وتعرضت لصدمة برد بسبب ظروف الطقس التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الزراف من الحيوانات التي تعيش في الغابات الاستوائية وحساسة ناحية البرد، مؤكدا تشكيل لجنة بيطرية للكشف عن أسباب النفوق الحقيقية.

وكانت الزرافات قد قدمت إلى الحديقة الثلاثاء قبل الماضي من جنوب إفريقيا وعددها ثلاث «انثيين وذكر» وعمرهم يقترب من العامين.