الزراعة: سنفاوض جنوب أفريقيا لإرسال بديل لـ«زيزو» ذكر الزرافة النافق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم إجراء مفاوضات مع مورد الزرافات من دولة جنوب أفريقيا، من أجل إرسال ذكر بديل للزرافة «زيزو»، الذي نفق اليوم بحديقة حيوان الجيزة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، كانت عقدت صفقة تبادل مع دولة جنوب أفريقيا، في إطار اتفاقية سايتس للحياة البرية، بموجبها ترسل جنوب أفريقيا ثلاث زرافات، مقابل إرسال حديقة حيوان الجيزة فرس نهر وكبش أروي وعدد من البجعات، وعشر سلاحف كبيرة الحجم.

وتابع: أنه في إطار الاتفاق، فإن الزرافات الثلاث لا تزال تحت الحجر البيطري، الذي يمتد حتى شهر من وصولهم لمصر، وبالتالي فإن نفوقهم لا يزال في عهدة المورد الجنوب أفريقي، لافتا إلى إرسال طلب باستقدام خبير من جنوب أفريقيا للمشاركة في التشريح.

وأكد المتحدث الرسمي، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقق حاليا في أسباب النفوق، كما تنتوي تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص، وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة.

يذكر أن حديقة الحيوان، كانت استوردت 3 زرافات من دولة جنوب أفريقيا، عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة، التي يوجد لدينا فيها فائض.

وقدرت وزارة الزراعة قيمة الثلاث زرافات في بيان سابق بمليوني جنيه، بواقع 670 الف جنيه للزراف الواحد.

ونفق صباح اليوم، ذكر الزراف زيزو، ورجحت مصادر بالحديقة إصابته بنوبة برد حاده خلال الليل تسببت في صدمة لم يتحملها الزراف الذي قدم من جنوب افريقيا على متن طائرة شحن خاصة الثلاثاء قبل الماضي بصحبة انثيين، واطلقت عليه الحديقة زيزو بينما أطلق على الانثيين «فرح وشيكي.

وتعاني حديقة الحيوان من ندرة في إعداد الزرافات منذ عام 2018 بعد نفوق الذكر ياسو اثر تعرضة لنوبة برد شديد وعاشت الزرافة سوسن وحيدة طيلة الثلاث أعوام قبل وصول الزرافات الثلاث.