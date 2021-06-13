«القضاء الإداري» تؤجل نظر دعوى منع محمد رمضان من التمثيل لـ25 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت تأجيل الدعوى المقامة طارق محمود المحامي بالنقض والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة إلى جلسة 25 يوليو المقبل للمذكرات الختامية.

وأضاف المحامي، في دعواه المقامة ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان، أنَّ النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الاخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنَّه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارًا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحًا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة اعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارًا فنيًا وأخلاقيًا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له، مطالبًا بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.