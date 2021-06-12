يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، ويوجد أكثر من 186منشأة فندقية، ما بين الفنادق والمنتجعات والمخيمات، وتتنوع درجات الفنادق في شرم الشيخ، ما بين ثلاث وأربع وخمس وسبع نجوم، بالإضافة إلى العشرات من الشاليهات للإيجار باليوم، وتمتد شواطئ شرم الشيخ بطول 40 كيلو مترا على طول ساحل خليج العقبة، بداية من رأس محمد، وحتى محمية نبق في الغرقانة.

أسعار فنادق شرم الشيخ 2021 فئة الـ3 نجوم

تستعرض«الوطن»، أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

وتختلف أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، في منتحع شرم الشيخ، حسب الدرجة الفندقية التي حصل عليها من وزارة السياحة، ويتنوع التصنيف من ثلاث نجوم إلى أربع وخمس وسبع نجوم، والفنادق فئة الثلاث نجوم لا تتجاوز 700 جنيها للغرفة شاملة الإفطار والغداء والعشاء، الفنادق فئة أربع نجوم، تبدأ من 800 حتى 1400 جنيه للغرفة المزدوجة شاملة الوجبات الثلاث والمشروبات عدا الحكوليات، الفرق في السعر هو أن الفندق يكون مطل على البحر.

أسعار فنادق شرم الشيخ 2021.. الفنادق 5 و7 نجوم

بينما تزيد أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، في الفنادق فئة الخمس نجوم وعددها يتجاوز140 فندقا، ويبدأ سعرها من 1600 حتى 2800 جنيه في الليلة، حسب موقع الفندق والموسم، السبع نجوم فندقين فقط في شرم الشيخ وأسعارهما تتعدى 4 آلاف جنيه للغرفة في الليلة الواحدة.

أسعار فنادق شرم الشيخ 2021.. القرى السياحية

ومن بين أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، يوجد في شرم الشيخ قرى سياحية، مثل بيت القرش ودلتا شرم، وأسعارها تترواح بين 250 حتى 700جنيه، للشاليه في اليوم الواحد بدون أي مأكولات، أما نادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ، يوجد به فندق فئة ثلاث وأربع نجوم، وأسعارها في الثلاث نجوم 375 جنيها شاملة الإفطار والغداء، الأربع نجوم 500 جنيه شاملة الإفطار والغداء.

أسعار فنادق شرم الشيخ 2021.. نزل الشباب

وتحتوي شرم الشيخ على أماكن رخيصة، من بين أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، منها نزل الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة ويقع على هضبة أم السيد، ويتراوح سعر الليلة الواحدة من 50 حتى 150 جنيها شاملة الإفطار والغداء.

أسعار فنادق شرم الشيخ 2021.. الوجبات والمشروبات الغازية مجانا

ومن بين أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، تبدأ الليلة الفندقية من الساعة 12 ظهرًا وميعاد المغادرة في الساعة العاشرة صباحا لليوم التالي، تشمل أسعار الفنادق المعلنة الإقامة وجميع المأكولات والمشروبات الغازية بالمجان، خلال اليوم من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلًا، حسب مستوى الخدمات المقدمة وإمكانات الفندق من غرف وحمامات السباحة وشواطئ وألعاب مائية والمطاعم والكافيتريات.

أسعار فنادق شرم الشيخ 2021.. المنتجعات

يوجد في شرم الشيخ منتحع أكوا بارك ورسوم الدخول والاستمتاع بالألعاب المائية، وأنه من بين أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، تكون الليلة بـ 450 جنيها، والدخول من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، وهي أكبر منطقة للألعاب المائية في سرم الشيخ وتقع على هضبة أم السيد، وأسعار رحلات السفاري تبدأ من 150 جنيها وحتى 200 جنيه، والعشاء البدوي سعره يصل إلى 150 جنيها، ويكون في منطقة وادي الخروم في الخناصير بين الجبال، وتضاء الجبال ليلا وتقام حفلات الغناء في أثناء تناول العشاء البدوي.

أسعار فنادق شرم الشيخ 2021.. الألعاب المائية

ومن بين أسعار فنادق شرم الشيخ 2021، تأتي الألعاب المائية في شرم الشيخ، مثل الموزة والبراشوت وجت سكي، أسعارها تترواح بين 150 حتى 200 جنيه، الجلاس بوت 200 جنيه، الغواصة من 150 إلى 200 جنيه للفرد الواحد.