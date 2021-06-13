«العليا للفيروسات»: نتوقع انتهاء الموجة الثالثة لكورونا خلال شهر

أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب الإشغالات بالمستشفيات المخصصة لعزل كورونا فيروس «كوفيد 19» في انخفاض خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنها ستستمر في الانخفاض بدءا من اليوم ولمدة شهر داخل المستشفيات، حتى الوصول إلى معدل إصابات «- أو +100»، موضحاً أنه من خلال إحصائيات الفترة المقبلة سيتم معرفة إذا ما كانت مصر ستصل لصفر وفيات من عدمه، مشيراً إلى أن موعد انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر سيكون خلال شهر من الآن.

لقاحات فيروس كورونا آمنة ولاتوجد منها خطورة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيرسات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمور تسير في طريق الانخفاض، كما حدث في الموجتين الأولى والثانية قبل ذلك، حتى تصل لأدنى مستوياتها، ولكن ممكن أن ترتفع مرة أخرى حال ظهور موجة جديدة للمرض والفيروس، موضحاً أن الحالات المؤكدة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة المصرية في انخفاض مستمر، وأنه عند الرجوع إلى العشرات في الأعداد تكون نهاية الموجة الثالثة، موضحا أنه من المتوقع انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا خلال شهر من الآن.

التطعيم بلقاح فيروس كورونا

وناشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجل للحصول على لقاح كورنا للوقاية من المرض مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بضرورة تجنب الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، منعاً لحدوث أعراض تؤثر على صحة جسم الإنسان، مؤكداً أن جميع لقاحات فيروس كورونا المحضرة حتى الآن آمنة، ولاتوجد منها خطورة نهائياً، و كذلك لا توجد خطورة منها على أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، ويجب أيضا استشارة الطبيب المختص قبل التطعيم للأمراض المناعية.