أستاذ أوبئة: 20% من التطعيمات كفيل بتحييد كورونا في مصر بنهاية العام

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا انكسرت في مصر، حيث شهدت أعداد الإصابات انخفاض يوما بعد الآخر، كما يشهد هذا الشهر انخفاضا تدريجيا بسيطا، ومع الشهر المقبل تندثر هذه الموجة.

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن عدد متلقي لقاح كورونا في مصر حوالي 3%، لكي نشعر بأن منحنى الوفيات انخفض بشكل ملحوظ.

ولفت أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أنه حال وصول نسبة التطعيمات في مصر لـ 20% بنهاية العام معناه أن عام 2022 سيتم تحييد المرض وتكون الموجة دون وفيات على الإطلاق.

وأوضح المستوى الوبائي يختلف من مكان لآخر، فهناك دول ما زالت في الموجه الثالثة وأخرى في الرابعة، ولكن أصبح موجود عنصر هام لتحييد وتحديد كل منحنى في كل دولة، وهو اللقاحات، إذ أن عدد اللقاحات في كل دولة تحدد شكل المنحنى الوبائي.

وأشار إلى أن هناك دول أوروبية دخلت الموجة الرابعة لكن إصابات مواطنيها خفيفة نتيجة كسر 20% من تعداد السكان هذه الدول في أخذ اللقاح، بينما الدول التي لم تتخط نسبة التطعيم فيها 5% دخلوا الموجتين الثالثة أو الرابعة.

ونوه الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بأن الموجة الثالثة جاءت بنفس قوة الموجة الثانية ولكن أعلى قليلا منها.