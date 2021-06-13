هيئة ميناء الإسكندرية: تداول 125 ألف طن بضائع استراتيجية و1155 حاوية

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة، مع وجود نشاط ملحوظ في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، حيث بلغ إجمالي البضائع الصادرة والواردة المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 125 ألفًا و800 طن، فيما بلغ عدد الحاويات المتداولة 1155 حاوية مكافئة.

تفريغ 31 سفينة في هيئة ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 27 سفينة، فيما وصل عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليًا إلى 31 سفينة، كما شهد الميناء دخول وخروج 9078 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة. وخرج قطار مكون من 24 عربة محملة بالقمح متجه من الإسكندرية إلى شبرا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

المواني البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد تفقد ميناء الإسكندرية، وأكد أن كل المواني البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

واضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، إنه اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.