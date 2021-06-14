الصحة توضح: لماذا يجب على مريض السكر أن يجلس نصف ساعة يوميا تحت الشمس؟

قدمت وزارة الصحة والسكان، روشتة علاجية لمرضى السكر للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى إطار دور الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس خاصة وأنه يشهد انخفاضا ملحوظا فى أعداد الإصابات هذه الأيام.

وقالت الوزارة ممثلة فى مبادرة 100 مليون صحة، إنه على مريض السكر التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المختص، وخاصة إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده.

وتابعت المبادرة فى منشور توعوى لها، أنه لابد لمريض السكر من الجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة من 20 لـ30 دقيقة للحصول على فيتامين د.

تناول طعام صحي

وأضافت أنه لابد من تناول طعام صحي يعتمد على الخضروات غير النشوية والفواكه والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات، مشيرة إلى ضرورة ممارسة الرياضة في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على وجود فائض من علاج السكر وخاصة الأنسلوين، وتجنب لمس الفم أو الأنف أو العين بأيدي غير نظيفة، لافتة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وتحديدا فى الأماكن المزدحمة، وتنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة لمناشدة الوزارة للمواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوة والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم اكبر عدد ممكن من المواطنين، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن اللقاحات وقالت إن جميعها فعالة وآمنة.