«حياة كريمة»: مركز شباب ووحدة بيطرية وتوصيلات كهربائية لقرية الوفاء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية الوفاء بمركز سمالوط، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس»، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة.. دفعة الشهيد أحمد المنسي» واللواء أ.ح وليد المعداوي رئيس مركز سمالوط، المهندسة نجوي محمود رئيس منطقة كهرباء شمال المنيا، المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، محمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وقال محافظ المنيا، إن المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الوفاء، تأتى في إطار تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، معربا عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالمواطنين البسطاء في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

تابع المحافظ، أعمال رصف طريق قرية الاعتزاز - الوفاء بطول 8 كيلو، وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، ووجه بإدراج كوبري قرية الوفاء، الرابط بين القرية والصحراوي الغربي ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما تفقد المحافظ الأعمال الكهربائية الجاري تنفيذها حيث تم تركيب محول للكهرباء بالقرية وكذلك أعمال إنشاء مركز للشباب، والأعمال الإنشائية بالوحدة البيطرية، بتكلفة 3 مليون و 400 ألف، وتنفذها وزارة الزراعة، حيث ستخدم حوالي 20 تابع ونجع.