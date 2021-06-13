الارتفاع عن مستوى سطح الأرض.. أهم شروط استلام غرفة محولات الكهرباء

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الشروط والمواصفات التي يجب أن يتبعها مُلاك وأصحاب العقارات لاستلام غرفة محولات للمنشآت السكنية وهي كالتالي..

شروط ومواصفات غرفة المحولات

- تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.

- تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

- يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

- يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.

- في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.

خطوات توصيل التيار للمنشآت السكنية

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية بناء على القواعد المنظمة لعملية توصيل التيار وفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..

- التقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات.

- سداد مقابل المعاينة «50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة».

- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضح بها تكلفة التوصيل.

- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.