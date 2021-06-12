التفاصيل الكاملة لوظائف الكهرباء 2021.. كراسة الشروط تبدأ من 100 جنيه

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار بيع كراسات الشروط للمتقدمين للتعيين بوظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، طبقا لشروط الإعلان رقم 2 لسنة 2021.

بدء سحب كراسات التقدم للوظائف غدا

وقالت هيئة المحطات النووية، إنه سيتم البدء في بيع وسحب كراسات التقدم على إعلان الوظائف الشاغرة بالهيئة، بدءًا من الأحد المقبل ولمدة 3 أسابيع بمقر الهيئة في بـ4 طريق النصر، بميدان رابعة العدوية، مدينة نصر، محافظة القاهرة»، وسيتم البدء في طرح الكراسات من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

200 جنيه للوظائف العليا و100 للعادية

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، سعر الكراسة للوظائف العليا 200 جنيه والعادية 100 جنيه، على أن يتم السداد عبر ماكينات الدفع أو نقدا، من خلال فرق ومجموعات ستقوم بتقديم وتذليل كل الصعوبات للراغبين فى التقدم من شتى جميع أنحاء الجمهورية بمقر الهيئة.

تسهيلات للمتقدين من المغتربين بمحافظات الوجهين القبلي والبحري

أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه بالنسبة للمغتربين من محافظات الصعيد أو الدلتا أو غيرها، فإنه سيتم التساهل في بعض الإجراءات الخاصة بالحصول على الكراسة أو الملف، من خلال صورة بطاقة الشخص الذي سيتقدم على الوظيفة المعلن عنها كإثبات.

نوبتجيات على مدار اليوم لتذليل العقبات أمام الراغبين لمنع الزحام

أكدت الهيئة أنه سيتم عمل نوبتجيات على مدار اليوم، لتذليل العقبات على الراغبين في الحصول على الكراسات، ومنع حدوث أي تكدس أو زحام مع اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الوظائف المعلن عنها متاحة أمام السيدات

أوضحت الهيئة أن الوظائف المعلن عنها، متاحة أمام السيدات أيضا الراغبات في التقدم، شريطة أن تنطبق عليها الشروط الموضحة، من حيث الأعمار السنية، واشتراطات التقدم الالتحاق بالوظيفة.

التعيين بالقاهرة ومطروح

أكدت الهيئة أن التعيين للوظائف المطلوبة، سيكون وفقا لحاجة العمل سواء بمقر الهيئة بالقاهرة أو الضبعة في محافظة مرسى مطروح فقط.