1.9 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في قنا خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّه في نطاق محافظة قنا التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها 910 آلاف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى 1,9 مليار جنيه.

وأوضح وزير الكهرباء، أنَّه جرى إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020، تمّ الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، تمّ الانتهاء من تطوير 11 مركز خدمة عملاء من إجمالي 12 مركز بقطاع كهرباء قنا، تمّ تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية، توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.