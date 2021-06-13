تعيينات وزارة الكهرباء 2021.. تعرف على الشروط والوظائف المطلوبة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم، فتح باب بيع وسحب كراسات التقدم على الإعلان رقم 2 لسنة 2021 لوظائف التعيين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولمدة 3 أسابيع بمقر الهيئة، في 4 طريق النصر بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ويبدأ طرح كراسات الشروط من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء كل يوم حتى انتهاء الموعد المحدد.

سداد قيمة كراسات للمتقدمين لتعيينات وظائف وزارة الكهرباء

وحددت الهيئة سعر الكراسة لوظائف المتقدمين في الإعلان 2 لسنة 2021، للدرجات العليا 200 جنيه، و100 جنيه للوظائف الأخرى، على أن يتم السداد عبر ماكينات الدفع أو نقدا من خلال فرق ومجموعات، مكلفة بتقديم وتذليل الصعوبات للراغبين في التقدم من شتى جميع أنحاء الجمهورية بمقر الهيئة.

التخصصات المطلوبة للتعيين في وظائف وزارة الكهرباء

وأعلنت وزارة الكهرباء في إعلان طلبات التعيين بالهيئة، نوعية وإعداد التخصصات المطلوبة لكل وظيفة، كما يلي:

- الوظائف القيادية: 11 بالدرجات الأولى لشغل وظيفة مدير عام بمختلف التخصصات والمواقع.

- المهندسين: 121 مهندسا بمختلف التخصصات الآتية «مهندسين وقاية - تخطيط - أجهزة - تشغيل - اتصالات - صيانة - محلل تهديدات - جودة - سلامة - حاسبات - مفتش حماية - مفتش أمان - مهندس تدريب عام - تشغيل أنظمة - مواد وكواشف - برامج صيانة - أخصائي قياس - مهندس أنظمة - أخصائي فيزياء إضافة إلى تخصصات هندسية أخرى كثيرة».

- خريجو علوم: 13 وظيفة أخصائي علوم بمختلف الدرجات الوظيفية.

- وظائف إدارية ومالية وفنية: 100 وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية والمالية والتجارية والفنية وهي: 8 محاسبين - 2 أخصائي اقتصاد - مدير إدارة المخازن - مدير إدارة المحاسبة.

مجموعة الوظائف المكتبية: 10 سكرتارية - 20 سائقا - 5 عمال خدمات - 15 مندوب أمن.

مجموعة وظائف التنمية الإدارية: أخصائي أمن - 2 باحث قانوني - 4 باحث شؤون إدارية - 2 أخصائي تخطيط - أخصائي تشغيل خوادم - 4 أخصائي شؤون إدارية - 2 أخصائي علاقات عامة - 2 باحث قانوني ثالث.

مجموعة الوظائف الفنية: 2 فني مساحة - 2 فني سلامة وصحة مهنية - 2 فني وسائل نقل - 3 ممرضين.

مجموعة الوظائف القانونية: 2 محام.

مجموعة وظائف الطب البشري: 2 طبيب ثان، 5 طبيب ثالث.

طريقه التقديم على وظائف وزارة الكهرباء 2021

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كيفية التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها من خلال الخطوات التالية:

- سحب ملف التقديم من مبنى الهيئة مقابل دفع الرسوم المقررة والدفع يكون بمقر الهيئة عن طريق ماكينة التحصيل أو نقدا.

- التقديم يكون شخصيا بعد استيفاء المستندات في موعد أقصاه 3 أسابيع من تاريخ نشر الإعلان مرفقا به صور المستندات الواجب تقديمها.

- إخطار المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبار والذي سيعرض لهذا الغرض.

- لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد أو غير المستوفاة للشروط المطلوبة كاملة ولن تقبل الطلبات بالبريد.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 عاما.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عاما.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

- الوظائف المعلن عنها متاحة أمام السيدات الراغبات فى التقدم شريطة أن تنطبق عليها الشروط الموضحة من حيث الأعمار السنية وكذلك اشتراطات التقدم الالتحاق بالوظيفة.

- التعيين للوظائف المطلوبة سيكون وفقا لحاجة العمل سواء بمقر الهيئة بالقاهرة او الضبعة بمطروح فقط.