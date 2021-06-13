إيناس عز الدين تستغيث من المنتج بندر الدوسري: «كل يوم هاتكلم»

أطلقت المطربة إيناس عز الدين، استغاثة، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ضد المنتج بندر الدوسري، بسبب إخلاله بشروط التعاقد بينهما، الذي تم من شهر يناير من عام 2020.

ونشرت إيناس، بيانا قالت فيه «لآخر يوم بحياتي هطالب بحقي صوتي ماحدش هيقدر يمنعه من إنه يطلع وهعيش وأموت وأنا بغني وحقي هيرجعلي آجلاً أم عاجلاً وكل يوم هطلع لايف وهتكلم عن اللي حصل معايا بالتفصيل الممل ومش هقبل عمري يضيع على حس عقد الهدف منه تعليقي فقط ومش عارفة الصراحة إيه الاستفادة من ورا تعليقي على ذمة عقد لا هو مستفيد مني ولا انا مستفيدة منه بالعكس فأنا أخسر كل يوم من عمري ومجهودي وعملي طب إيه المطلوب بالظبط ومتعلقة على ذمة إيه؟».

وأضافت «معايا كل ما يثبت إني على حق من عقد بشروط كتابية والعقد شريعة المتعاقدين ومحادثات ومكالمات جميعها تثبت حقي وانه تم الاخلال بينود التعاقد من تاني شهر بعد التوقيع من قبل المنتج بندر الدوسري ولن أترك حقي طالما حييت ولن أرى عمري يضيع أمام عيني وأنا معلقة لسبب أجهله حتى الآن أو بالأمانة أعلمه ولكن لا استطيع التحدث عنه الان احتراما للعيش والملح ليس أكثر».

واختتمت حديثها قائلة «لن أسكت يوما عن المطالبة بحقي في فسخ التعاقد الذي أخل به المنتج بندر الدوسري وأن أسترجع ملابسي وأغراضي المتحفظ عليهم منذ شهر يناير 2020 أي منذ عام ونصف تقريبا، وكلما طالبت بهم يأتيني بحجة مختلفة حتى عجزت عن التصرف فقررت اللجوء للرأي العام ومناشدة كل المسئولين في مصر والمملكة العربية السعودية».