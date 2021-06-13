تعرف على عقوبة تخلف يعقوب وحسان للمرة الثالثة عن محاكمة «داعش إمبابة»

كشف المحامي والخبير القانوني، هاني صبري، العقوبة القانونية المنتظرة في حالة تغيب الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب عن حضور الجلسة المقبلة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة خلية «داعش إمبابة»، خاصة بعد تغيبهما عن حضور الجلستين السابقتين كشاهدين، ما دفع المحكمة لتغريمهما في الجلسة الأولى ألف جنيه، وإصدار قرار بالضبط والإحضار للشيخ محمد حسين يعقوب، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشيخ محمد حسان.

طريقة استدعاء محمد حسين يعقوب ومحمد حسان للشهادة

وقال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنه في ملفات القضاء وفِي عالم الجريمة، هناك ما يطلق عليه «الشاهد»، وهو عنصر أصيل بالجريمة، إذ شهد على وقائعها سواء رآها بعينه أو سمعها بأذنه أو كليهما في آن واحد، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على عقوبات حال تخلف الشهود عن حضور الجلسات، وعن كيفية إعلان الشهود، وهو ما تم تطبيقه من قبل المحكمة في قضية خلية «داعش إمبابة»، التي طلب دفاع المتهمين فيها مثول كل من الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة.

وأضاف هاني صبري، أن المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على طريقة استدعاء الشهود وسماع شهادتهم أمام المحكمة أو قاضى التحقيق، حيث تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة، ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

طريقة إدلاء محمد حسين يعقوب ومحمد حسان لشهاداتهما

وتابع صبري: «ينص القانون علي أن يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم البعض وبالمتهم»، مشيرا إلى أن المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على إنه «يجب على كل من دُعيَ للحضور أمام قاضِ التحقيق لتأدية شهادة، أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع الغرامة، ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره» وهو ما حدث في واقعة الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان.

وأوضح الخبير القانوني، أنه في حال حضور الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه طبقاً للمادة 118 من ذات القانون.

وكشف الخبير القانوني هاني صبري، أنه في حالة امتناع الشهود عن الشهادة، فنصت المادة 119 على، إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة، كما نصت المادة 121 من القانون على، على أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود طبقا للمادتين 117 و119. وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون.

وأردف الخبير القانوني: «باختصار إذا حضر الشهود بعد تكليفهم بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه، وأبدوا أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤهم من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا اعتذر الشهود بأعذار مقبولة عن عدم إمكانية الحضور أن تنتقل إليهم المحكمة وتسمع شهادتهم بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، أما إذا لم يحضر الشهود أمام المحكمة جاز الحكم عليهم بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، ويجوز للشهود الطعن على حكم الغرامة من قبل الشهود وفقا للقانون».