تجارة الإسكندرية: الامتحانات ملكية فكرية ونشرها على مواقع التواصل مخالفة قانونية

حذرت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، جميع طلابها و منتسبيها من نشر أي من امتحانات الكلية أو أي جزء منها بكافة صور النشر على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي العامة أو الخاصة، مؤكدين أنه في حال حدوث ذلك سيتم تحويل الطلاب إلى التحقيق وتوقيع عقوبات عليهم.

تجارة الإسكندرية تمنع تداول امتحانانها: «ملكية فكرية»

واستندت إدارة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية بقيادة الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية، على أن تلك الامتحانات وما تحتويه من أفكار ووسائل تقييم للطلاب مملوكة ملكية حصرية للكلية ويعد نشرها كليا أو جزئيا بدون ترخيص مسبق من إدارة الكلية انتهاكا صريحا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وكذلك قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

تحقيق وعقوبات لطلاب تجارة الإسكندرية

وهو الأمر الذي رأته إدارة كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أنه يستوجب التحقيق والوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقوانين السابق ذكرها.

امتحانات الترم الثاني في تجارة الإسكندرية

وكانت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، قد بدأت أمس امتحانات نهاية العام الجامعي 2020/ 2021، أو ما تعرف أيضًا باختبارات الترم الثانى للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تفقد الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، برفقة الدكتور أيمن شتيوي، وكيل شؤون التعليم والطلاب والدكتور علاء الدين الغرباوي، وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددا من لجان الامتحان للاطمئنان على سير الامتحانات.

إجراءات احترازية صارمة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكلية تجارة الإسكندرية

وأكد الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية، خلال جولته، على الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية خلال فترة الامتحانات.

تعقيم لجان امتحانات الترم الثاني لتجارة الإسكندرية 4 مرات في اليوم

كما تابع إجراءات السلامة بدايةً من دخول الطلاب من بوابات مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية يتم قياس درجة حرارة الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة، ثم متابعتهم حتى الوصول إلى لجان الامتحانات مع التشديد على التباعد بين الطلاب أثناء تأديه امتحاناتهم، والتأكد بارتداء جميع رؤساء الكنترولات وأعضاء الكنترول والملاحظين والعاملين بالكلية الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية، وتأكيد بأن جميع اللجان يتم تطهيرها قبل كل لجنة أربعة مرات فى اليوم، بالإضافة إلى الانتظام فى عملية سير الامتحانات بداية من طبع الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب لأداء الامتحانات.