وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الباكستانية خلال زيارته لمصر

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول نديم رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر، خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات.

أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين، تناولت سبل تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع والأمن، ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير الباكستاني والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.