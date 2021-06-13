شروط مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على الـ «فيس بوك»، شروط مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية لطلاب الشهادة الإعدادية، والمميزات التي سيتم الحصول عليها، مثل فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، والتدريب العملي في أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وفتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في شهر يوليو المقبل.

وتستعرض «الوطن» شروط مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية فيما يتعلق بالقبول والتقديم ومميزات الالتحاق بالمدرسة والمنهج الدراسي للطلبة على النحو التالي:

شروط مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

أما شروط التقديم تتمثل في الآتي:

- تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021.

مميزات مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- تطبيق برنامج العالمي P tech.

- تطبيق مناهج STEAM.

- إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بعد التخرج.

- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- تطبيق برنامج العالمي P tech.

- تطبيق مناهج STEAM.

- إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بعد التخرج.

- سنوات الدراسة: 5 سنوات.

- التخصص: تكنولوجيات المعلومات IT.

المنهج الدراسي:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.