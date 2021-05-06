فتح باب التقديم لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الأسمرات

من أماكن عشوائية خطرة تحول حي الأسمرات إلى مكان به سكن يليق بالمصريين، وكذلك مدارس دولية تطبيقية لتعليم أبنائهم، فلا تألوا الدولة جهدا في العمل على إنشاء كل ما ينفع المواطنين ويخدمهم ويرفع من مستواهم المعيشي ومستوى أبنائهم الدراسي والعلمي، لذلك تعاونت وزارة التربية والتعليم مع مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية لإنشاء مدرسة دولية تطبيقية بها.

وأعلنت «الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف» الوكيل الرسمي لسيارات آودي وفولكس فاجن، فتح باب التقديم للمدرسين والإداريين بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منطقة حي الأسمرات، وإتاحة فرص تدريبية تقنية على أيدي خبراء دوليين وتوفير مزايا معنوية ومادية مرتبطة بالأداء، لتكون المحصلة النهائية بناء صرح علمي متميّز على الأراضي المصرية.

وتستعد مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي 2021/2022، حيث تم فتح باب التقديم للمدرسين والإداريين من خلال الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg/.

من جانبه، قال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة «كيان»، والمدير التنفيذي للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، EATC في بيان للشركة: «لطالما آمنت مجموعة فولكس فاجن بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني بوصفهما ركيزتين أساسيتين لإعداد فنيين مُدربين أكفاء يحتاج إليهم سوق العمل، لا سيما مع التطور التقني والتكنولوجي المستمر الذي تشهده صناعة السيارات، لذلك توفر مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بيئة تعليمية حديثة من خلال الاستعانة بأحدث المناهج التي تواكب روح العصر ومعلمين على أعلى مستوى فني وعلمي، بخلاف تدريب الطلاب داخل الورش الخاصة بمجموعة فولكس فاجن، وتقديم حوافز معنوية ومادية للطلبة المتفوقين، وهو ما يعني عدم الحاجة للجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية في ظل هذه المنظومة المتكاملة».

ويحصل خريجو مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية على اعتماد محلي مِن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب شهادة دولية معتمدة وأيضًا شهادة خبرة معتمدة من مجموعة فولكس فاجن في مصر عبر ممثليها الرسميين «الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف» و«كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار».

وتهدف المجموعة الألمانية العملاقة عبر ممثليها في مصر إلى تقديم شريحة جديدة مِن الفنيّين المدربين على أعلى مستوى، مِن خلال توفير مناهج تعليمية مواكبة للعصر وتجهيز المدرسة بأحدث الأجهزة والمعدّات الموجودة في أنظمة التعليم الفني في أوروبا، ما يُزيد مِن فرص الخريجين في التقدّم الوظيفي.