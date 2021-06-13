وكيل لجنة الإسكان: التوصية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للاستثمار في أفريقيا

شارك المهندس طارق شكري، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في منتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، يأتي هذا العام تحت عنوان «التكامل من أجل النمو»، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المصريين والأفارقة.

وكيل لجنة الإسكان: يوصي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للاستثمار بأفريقيا

وقال «شكري» خلال تصريحات صحفية، إن منتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية هذا العام يحمل رسالة أكثر موضوعية، وقدم رؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية ومصر كل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لكل دولة أفريقية وكيفية استغلال هذه الفرص، وأن المنتدى تتضمن لقاءات وجلسات بين المتخصصين في قطاعات الاستثمار.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان أنه تقدم بتوصية خلال المنتدى للمطالبة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة أو منصة تسهم في معرفة كل الفرص اللاستثمارىة والمستثمرين، بجميع القطاعات في كل دولة أفريقية، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية الحصول على المعلومات التي يحتاجها المستثمرون الراغبين في الاستثمار داخل القارة الأفريقية.

دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط أفريقيا

وترأس النائب، الجلسة الثانية لمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بعنوان «دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط أفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية»، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وضيو مطوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، وأنتوني نكينزو كامولي، العضو المنتدب بهيئة ترويج الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

شكري: الجلسة تضمنت عرض للتجربة المصرية الناجحة في البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والطرق

وأشار «شكري» إلى أن الجلسة تضمنت عرضا للتجربة المصرية الناجحة والمميزة في البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والطرق، واستطاعت التجربة المصرية التحول من العجز إلى الفائض في زمن قياسي، وأصبحت نموذجًا فريدًا يحتذى به، ويمكن للدول الأفريقية الاستفادة من التجربة المصرية لتغطية احتياجاتها الفعلية.

وأعرب «شكري» عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الكبير، المشارك فيه العديد من وزراء مصريين وأفارقة.

وأشاد شكري بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة الدور المصري بأفريقيا ودعم منظومة البناء والتكامل داخل القارة، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تهدف بشكل أساسي، للتعاون والتكامل مع دول القارة الأفريقية.