حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب برغبته الدائمة في السيطرة على المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تتجنب الصدام واهتم بالتفاصيل كي تتفادى مشاكل ترهقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تصبر ولا تبتعد عمن تحب أو عن شركاء الحياة لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.